Правительство решило выдать США обвиняемых в масштабном мошенничестве криптомиллионеров

Запрос США об экстрадиции лиц основан на договоре об экстрадиции между правительством Эстонской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки, вступившем в силу в 2009 году, согласно которому страны обязуются экстрадировать друг другу лиц, которых запрашивающая страна подозревает, обвиняет или осуждает за преступление, наказуемое по законам обеих стран лишением свободы на срок более одного года или более строгим наказанием. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.