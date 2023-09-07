ЧП и криминал
07.09.2023, 13:11

Правительство решило выдать США обвиняемых в масштабном мошенничестве криптомиллионеров

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Сергей Потапенко и Иван Турыгин
Сергей Потапенко и Иван Турыгин
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Правительство на сегодняшнем заседании дало распоряжение выдать США Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, которых ФБР подозревает в масштабном мошенничестве.

Запрос США об экстрадиции лиц основан на договоре об экстрадиции между правительством Эстонской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки, вступившем в силу в 2009 году, согласно которому страны обязуются экстрадировать друг другу лиц, которых запрашивающая страна подозревает, обвиняет или осуждает за преступление, наказуемое по законам обеих стран лишением свободы на срок более одного года или более строгим наказанием. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.

Харьюский уездный суд признал экстрадицию мужчин в США юридически допустимой в порядке судебного рассмотрения юридической допустимости экстрадиции 15 марта и установил, что не существует обстоятельств, запрещающих международное уголовно-процессуальное сотрудничество, а также обстоятельств, исключающих или ограничивающих экстрадицию.

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