07.09.2023, 12:36
Айво Петерсону предъявлено обвинение в госизмене(67)
ФОТО: | Delfi Meedia
В случае признания виновным Петерсону грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене и гражданину Российской Федерации Андрею Андронову - в направленной против Эстонской Республики ненасильственной деятельности со стороны иностранца.