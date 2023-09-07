Айво Петерсону предъявлено обвинение в госизмене

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила гражданам Эстонской Республики Айво Петерсон у и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене и гражданину Российской Федерации Андрею Андронову - в направленной против Эстонской Республики ненасильственной деятельности со стороны иностранца.

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных инструкций из РФ, вели ненасильственную деятельность, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.