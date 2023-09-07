ВИДЕО | Мэр Таллинна Михаил Кылварт: в лагере на озере Селигер я не видел идеологии

На протяжении всего времени, пока тянется скандал вокруг Каи Каллас, кандидат в председатели Центристской партии Михаил Кылварт остается на заднем плане, играя роль мудрого муниципального политика, не желающего брать слово в большой политике. Между тем, он стремится возглавить Центристскую партию, и, став лидером партии, он окажется одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра.

После того, как стало известно о связях мужа Каи Каллас с российским бизнесом, под ней зашатался стул премьер-министра. Михаилу Кылварту, несомненно, любопытно наблюдать за тем, поплатится ли Каллас должностью из-за российских связей мужа или нет. В прошлом у самого Кылварта были очень неприятные точки соприкосновения с путинистами. И сейчас, накануне выборов председателя партии, это вновь всплывает на поверхность.