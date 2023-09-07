ВИДЕО | Мэр Таллинна Михаил Кылварт: в лагере на озере Селигер я не видел идеологии

07.09.2023, 15:20
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Почему он не критикует Каю Каллас?
Михаил Кылварт избегает давать оценку скандалу с Каей Каллас, так как знает, что тут же будет проведена параллель с его собственным прошлым, пишет издание Eesti Päevaleht.
На протяжении всего времени, пока тянется скандал вокруг Каи Каллас, кандидат в председатели Центристской партии Михаил Кылварт остается на заднем плане, играя роль мудрого муниципального политика, не желающего брать слово в большой политике. Между тем, он стремится возглавить Центристскую партию, и, став лидером партии, он окажется одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра.