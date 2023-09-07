ВИДЕО И ФОТО | Без паники! Сегодня в Таллинне и окрестностях проходят военные учения

Прошлая неделя была посвящена тому, чтобы освежить знания участвующего в учениях личного состава в области базовых военных знаний в расположенных в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа тренировочных зонах. В этот четверг сформированные подразделения поучаствуют в тренировках в зоне ответственности Северного округа, в том числе в Таллинне. Прежде всего они пройдут в районах портов, аэропорта, а также рядом с Мяннику в районе Нымме. В этих районах можно будет увидеть членов Кайтселийта и резервистов, осуществляющих патрулирование, либо другую деятельность в соответствии со своей сферой ответственности, сообщает горуправа.



На повседневную жизнь жителей столицы учения никак повлиять не должны, однако в случае возникновения проблем следует обращаться к офицеру военно-гражданского сотрудничества, младшему лейтенанту Кристлин Кыргесаар, тел. 5302 9493.



Как сообщает Генеральный штаб Сил обороны, сегодня, спустя неделю после начала учебных сборов Ussisõnad, резервисты Северного округа территориальной обороны и партнерские организации проведут контрольные учения на улицах Таллинна. За выучку бойцов отвечает Кайтселийт.

„Очень важно, чтобы наши резервисты имели возможность закрепить теорию практикой в условиях местности, которую им бы пришлось защищать в случае войны, – пояснил командующий Северным округом территориальной обороны полковник Тармо Лухаяэр. – Бойцы должны знать каждую улицу, каждый дом и ключевых людей в зоне своей ответственности“.

Военнослужащие приступили к занятиям ранним утром, они действуют в районе портов, аэропорта, а также в Нымме, Пирита и Мяннику. „Бояться не стоит. Полагаю, скорее всего, горожане понимают, почему мы должны проводить учения в городской черте“, – добавил полковник Лухаяэр.