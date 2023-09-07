Свежее исследование: две трети жителей Эстонии считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

Такое количество респондентов ответили „да“ или „скорее да“ на вопрос „Считаете ли Вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?“, 27% ответили „нет“ или „скорее нет“, еще 6% затруднились с ответом.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, настроение общества практически не изменилось - тогда за отставку премьер-министра высказались 66% респондентов, при этом в опросе, проведенном 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.

Отставку Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий - 99% сторонников EKRE, 94% сторонников Центристской партии и 91% сторонников Isamaa, а среди партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников социал-демократов (57%), между тем уход премьер-министра считают правильным лишь 31% избирателей Eesti 200 и 19% - Партии реформ.

Кроме того, 72% участников опроса сочли, что скандал со связанным с Россией бизнесом мужа Каи Каллас нанес ущерб международной репутации Эстонии.

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