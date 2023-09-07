Что будет с бесплатным уездным транспортом? Денег осталось только до конца сентября

Расходы на функционирование уездных автобусных маршрутов в этом году при составлении бюджета оценивались примерно в 60 млн евро. Но уже весной стало ясно, что этой суммы недостаточно. По оценке Калласа, для функционирования уездного общественного транспорта следует найти еще около 17 млн евро.

„Мы даже не обсуждаем сейчас какой-либо запасной сценарий. По моей оценке, государство может выполнить эти обязательства, ведь они влияют на жизнь практически каждого жителя. Особенно важно это для регионов, где невозможно передвигаться пешком и расстояния слишком большие. Мы обязаны найти эти средства и работаем над этим. Какого-либо плана „Б“ или „В“ у нас на столе нет“, - сказал Каллас.

Запрос на дополнительные расходы был направлен в Министерство финансов. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, государство сейчас находится в трудном положении, поэтому требуется найти возможности сэкономить.

„Сейчас я не вижу возможности выделить на это деньги. Ясно одно, что автобусы не могут остаться простаивать на стоянках. Идея правительства заключается в отказе от бесплатного транспорта. По плану это должно было произойти при первой же возможности - насколько мне известно, с 1 января следующего года“, - отметил Вырклаэв.

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