Потеряли документы за границей? Возможно, не придется искать консульство Эстонии, все будет проще

Как следует из повестки заседания правительства на 7 сентября, Министерство иностранных дел намерено упростить процедуру идентификации личности человека, оказавшегося за границей без удостоверения личности. Согласно действующему закону человек, чьи документы за границей были украдены, испорчены или оказались просрочены, должен лично явиться в иностранное представительство или почетное консульство Эстонии с целью идентификации личности.

Поправки к закону позволят гражданам Эстонии и лицам с неопределенным гражданством обратиться в стране пребывания, в которой имеется интернет и курьерская служба, за помощью по видеосвязи. После идентификации личности по видеосвязи обмен необходимыми документами (отправка фотографии, получение временного разрешения на выезд) между чиновником географически ближайшего посольства Эстонии или работником Министерства иностранных дел в Таллинне и попавшим в беду человеком будет осуществляться по почте.

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