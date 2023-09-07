Хроника за сутки: в Таллинне водитель автобуса сбил пешехода, в Вирумаа столкнулись мопед и автомобиль

В ночь на среду около 1:01 на улице Лоссипарги в Курессааре 30-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Пострадавший был доставлен в больницу.

Вчера в 13:23 в Таллинне на пересечении бульвара Эстония и площади Театр 55-летний мужчина, управлявший автобусом Solaris Urbino, сбил 76-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в больницу.

Через несколько часов, в 15:07, на Палдискском шоссе в Таллинне 44-летний мужчина, свернув направо на автомобиле Citroen Jumpy, въехал в островок безопасности. Водитель был доставлен в больницу.

В15:35 на улице Фельманна в поселке Ракке в Ляэне-Вирумаа 56-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Corolla врезалась в мопед Lintex, которым управлял 49-летний мужчина. Водитель мопеда был доставлен в больницу.

Чуть позже, в 15:41, на улице Васра теэ в Ярвекюла волости Раэ упал 35-летний мужчина, ехавший на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

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