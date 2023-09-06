06.09.2023, 21:40
ФОТО | „Теперь капать на голову не будет“. Смотрите, как готовят здание Рийгикогу к осенней сессии(1)
ФОТО: Karoliina Vasli
Теперь депутатам парламента не придется беспокоиться о том, что им на голову будет капать вода, когда они будут вбегать в зал заседаний. Помимо решения этой проблемы, в замке Тоомпеа были проведены и другие работы.
На этой неделе можно увидеть рабочих в коридорах здания Рийгикогу. У лестницы рядом с залом заседания стоят строительные леса. „В настоящее время идет ремонт потолка в коридоре здания Рийгикогу. Планируется завершить работу к началу осенней сессии“, - сообщила Delfi пресс-секретарь Рийгикогу Карин Кангро.