ФОТО | „Теперь капать на голову не будет“. Смотрите, как готовят здание Рийгикогу к осенней сессии

На этой неделе можно увидеть рабочих в коридорах здания Рийгикогу. У лестницы рядом с залом заседания стоят строительные леса. „В настоящее время идет ремонт потолка в коридоре здания Рийгикогу. Планируется завершить работу к началу осенней сессии“, - сообщила Delfi пресс-секретарь Рийгикогу Карин Кангро.

Упомянутый потолок, а также балкон уже давно вызывают беспокойство. В декабре прошлого года Delfi сообщал, что в нескольких местах коридора были расставлены ведра и тряпки. С высокого потолка капала вода. Глава хозяйственного отдела Арго Коппель тогда пояснил, что это протечка на балконе возле лестницы, и для ее устранения необходимо очистить пол балкона вплоть до конструкций, провести гидроизоляцию, а затем восстановить пол.