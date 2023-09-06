„Когда искали собаку – было больше 100 человек, а кота ищут только 5“: сердце волонтера разрывается от беспомощности(2)
В редакцию RusDelfi обратилась команда волонтеров с просьбой рассказать читателям о пропавшем в Ласнамяэ коте по имени Людвиг. „Когда искали пропавшую собаку Кети, собралось больше 100 человек. Сейчас котика ищут человек 5 максимум“, - рассказала волонтер Ольга.
Помогите найти Людвига!
В четверг 24.08.23 в Таллинне, в районе Ласнамяэ, на парковочной площадке около ветеринарной клиники „Мустакиви“ в результате рокового стечения обстоятельств убежал из переноски и потерялся котик Людвиг.
Людвигу около полутора лет, он дружелюбный и даже ласковый с теми, кто его подкармливал, но, скорее всего, осторожный с незнакомыми ему людьми. Это кот среднего размера, грациозный, статный, телосложением и формой головы и ушей напоминает породу русская голубая. Из особых примет: у него красивая серая шубка (лишь на грудке просматривается пара одиночных белых волосков), густой подшерсток, заостренные мордочка и ушки, обычной длины хвост. На фото он выглядит более упитанным, чем есть на самом деле. Кот не кастрирован и не чипирован.
Людвиг — так кота назвал человек, озаботившийся его судьбой, — родился у уличной безхозной кошки и вел бродячий образ жизни в поселке Юри, где его изредка подкармливали неравнодушные люди. Взрослея, он все больше и больше тянулся к людям, все чаще приходил к частным домам и заглядывал в окна, иногда даже разрешал себя погладить тем, кто замечал его и кормил.
И вот, наконец, сердце человека, подарившего ему имя, не выдержало, и было принято решение отвезти кота в клинику, сделать все необходимые процедуры и найти ему настоящих хозяев. Людвига доставили в Таллинн, но из-за сломанного крепления транспортировочной переноски несчастный и растерянный кот оказался на улице в незнакомом ему месте.
Котик, очевидно, находится в диком стрессе, скорее всего перемещается в тихое и темное время суток, ищет укромные места и еду. Возможно, голод, страх и плохая погода заставят его пойти на контакт с незнакомыми людьми и искать у них помощи.
Человек который помогал коту, очень угнетен и подавлен случившимся, ищет его сам и делает все возможное, чтобы найти и довести свое благое начинание до счастливого конца.
По словам волонтера Ольги, которая участвует в поисках и всячески помогает, добровольцев сейчас очень мало. Она вспоминает: „Когда пропала собачка Кети, участвовало более 100 людей в поисках. Жители Ласнамяэ ведь очень отзывчивые. Но сейчас такой период, школа, кружки, людей мало. В поисках участвует от силы человек пять“, - говорит она. Сама она занимается поисками пропавших животных в свободное от работы время и из-за нагрузки спит сейчас максимум по несколько часов в сутки. Она расклеивает объявления, ездит по району и отвечает на звонки.
По словам Ольги, пригодилась бы любая помощь в любом районе города. Чтобы принять участие в поисках, свяжитесь по телефону с командой волонтеров.
Волонтеры просят не срывать объявления, которые они расклеивают по району. „Как только кот найдется, мы снимем их сами“, - обещают они.
Если заметите Людвига или похожего на него кота, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 56647136, 5023703, 56627044 или info@catshelp.ee.
P.S. Если кто-то приютил кота и хочет оставить его жить у себя, волонтеры просят также связаться с ними, чтобы остановить поиски и знать, что с животным все в порядке. Команда хочет, чтобы кот нашел новый дом, а потому с радостью поможет советом тем, кто приютил у себя Людвига.