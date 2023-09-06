Новости Эстонии
06.09.2023, 17:15

Партия Eesti 200 сменила в Рийгикогу председателя фракции и глав двух комиссий

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Депутаты от партии Eesti 200 в Рийгикогу
Депутаты от партии Eesti 200 в Рийгикогу
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Парламентская фракция партии Eesti 200 на заседании в среду, 6 сентября, избрала новым председателем Тоомаса Уйбо, прежний глава фракции Марек Рейнаас будет теперь заместителем председателя, передает rus.err.

По оценке Тоомаса Уйбо, фракция Eesti 200 в Рийгикогу должна быть готова к очень серьезной работе в Рийгикогу, чтобы в условиях сильного противодействия оппозиции принять госбюджет следующего года, а также продвигаться вперед с другими законопроектами правительства.

Уйбо, который до сих пор был членом экономической комиссии, помимо руководства фракцией, приступит к работе в качестве члена финансовой комиссии Рийгикогу.

Председателем комиссии Рийгикогу по окружающей среде вместо Тармо Тамма станет бывший председатель конституционной комиссии Игорь Таро. А Таро на посту главы конституционной комиссии заменит Хендрик Йоханнес Террас. Тармо Тамм приступит к работе в экономической комиссии Рийгикогу.

„Оценивая произошедшее в Рийгикогу весной, и прогнозируя его продолжение осенью, я считаю такие реорганизации необходимыми и разумными“, - сказал председатель Eesti 200 Лаури Хуссар.

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