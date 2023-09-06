Глава Tallink Пааво Ныгене: поведение министра финансов заставило меня выйти из Партии реформ

„Здесь, на мой взгляд, проблема в том, что если бы я был высокопоставленным госслужащим или министром, который уже полтора года указывает всем остальным как в Эстонии, так и за ее пределами, что нам больше нельзя иметь отношений в России и с Россией, что их все надо завершить как можно скорее, а потом узнал бы через полтора года, что мой отец – оперный дирижер – продолжает дирижировать где-то в России... И я передавал это сообщение. [В таком случае] моя убедительность исчерпана, я не могу продолжать [работать] в этой роли“, – пояснил Ныгене.