Глава Tallink Пааво Ныгене: поведение министра финансов заставило меня выйти из Партии реформ
Председатель правления Tallink Пааво Ныгене, который 22 года был членом Партии реформ, в программе Otse Uudistemajast признался, что в середине августа вышел из партии, потому что ему не понравилась критика министром финансов Мартом Вырклаэвом (Партия реформ) расходов канцелярии президента, пишет rus.err.
„Это все же частично вопрос политической культуры, и последней каплей стало то, как обращаются с президентом республики, потому что это просто некрасиво“, – сказал Ныгене.
„Это не мое, не ваше, не господина Вырклаэва или кого-либо еще дело комментировать, куда во время войны летают президент, премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны. Пусть летают, куда они считают нужным летать“, – сказал Ныгене.
Комментируя реакцию премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) на скандал, связанный с деятельностью ее супруга Арво Халлика, Ныгене отметил, что ей, вероятно, следует принять принципиальное решение, то есть подать в отставку.
„Здесь, на мой взгляд, проблема в том, что если бы я был высокопоставленным госслужащим или министром, который уже полтора года указывает всем остальным как в Эстонии, так и за ее пределами, что нам больше нельзя иметь отношений в России и с Россией, что их все надо завершить как можно скорее, а потом узнал бы через полтора года, что мой отец – оперный дирижер – продолжает дирижировать где-то в России... И я передавал это сообщение. [В таком случае] моя убедительность исчерпана, я не могу продолжать [работать] в этой роли“, – пояснил Ныгене.
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