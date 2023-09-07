ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Читатель ненароком оказался в опасной зоне строительства и испугался. Так теперь можно вести работы?(2)
Читатель спрашивает: Гуляя по улице, я был вынужден пройти через зону строительства, на которой работы в числе прочего выполнялись краном. Было весьма страшно. Когда я обнаружил, что оказался в неправильном месте, то сразу выбраться не смог. Не было никаких знаков, что туда нельзя заходить. Неужели можно проводить строительные работы так, что люди вынуждены проходить через зону выполнения работ?
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:
Доступ посторонних лиц в зону опасности должен быть исключен, и так не должно было случиться. Чтобы предотвратить доступ посторонних лиц на строительную площадку, следует ограничить и четко обозначить ее внешнюю границу. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен и при выполнении краткосрочных строительных работ.
К сожалению, следует признать, что такая проблема не является исключительной. Примерно 10% полученных в этом году анонимных сообщений касались строительных площадок. И значительная часть нарушений связана именно с обозначением зон опасности.
Пребывание на строительной площадке опасно, и, помимо сохранения здоровья работника, организатор строительных работ должен убедиться в том, что опасность не грозит, например, прохожим. Это особенно важно, когда работы выполняются на тротуаре, где часто ходят люди.
Кроме того, не стоит забывать о безопасности посетителей, приезжающих на строительную площадку. Необходимо продумать, где можно передвигаться и какие средства индивидуальной защиты следует использовать. Посетитель также должен соблюдать требования безопасности. Можно использовать информационные щиты и схемы движения, чтобы обозначить зоны, запрещенные для посетителей. Люди, работающие на объекте, также должны вмешиваться, если видят, что посетитель находится в опасном месте или не использует необходимые средства индивидуальной защиты.
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