ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Читатель ненароком оказался в опасной зоне строительства и испугался. Так теперь можно вести работы?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:

Доступ посторонних лиц в зону опасности должен быть исключен, и так не должно было случиться. Чтобы предотвратить доступ посторонних лиц на строительную площадку, следует ограничить и четко обозначить ее внешнюю границу. Доступ посторонних лиц должен быть ограничен и при выполнении краткосрочных строительных работ.

К сожалению, следует признать, что такая проблема не является исключительной. Примерно 10% полученных в этом году анонимных сообщений касались строительных площадок. И значительная часть нарушений связана именно с обозначением зон опасности.

Пребывание на строительной площадке опасно, и, помимо сохранения здоровья работника, организатор строительных работ должен убедиться в том, что опасность не грозит, например, прохожим. Это особенно важно, когда работы выполняются на тротуаре, где часто ходят люди.

Кроме того, не стоит забывать о безопасности посетителей, приезжающих на строительную площадку. Необходимо продумать, где можно передвигаться и какие средства индивидуальной защиты следует использовать. Посетитель также должен соблюдать требования безопасности. Можно использовать информационные щиты и схемы движения, чтобы обозначить зоны, запрещенные для посетителей. Люди, работающие на объекте, также должны вмешиваться, если видят, что посетитель находится в опасном месте или не использует необходимые средства индивидуальной защиты.

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