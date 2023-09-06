В Таллинне начинается сбор идей для народного бюджета на 2024 год

Мэр Михаил Кылварт призывает всех горожан представить свои предложения, поскольку народный бюджет дает возможность выдвинуть идеи, которые будут реализованы за счет городского бюджета, и впоследствии увидеть их воплощенными. „В этом году проект народного бюджета проходит уже в четвертый раз, надеемся вновь получить интересные предложения в области развития городского пространства. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ, - сказал Кылварт. – Предыдущие три года показали, что люди предлагают интересные идеи по улучшению городской среды. Многие проекты уже реализованы, есть и те, которые еще ждут своей очереди, но постепенно мы движемся в направлении их реализации“.

Представить свои идеи можно с 18 сентября по 8 октября 2023 года на вэб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районных управах и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. В нем следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. Руководство по представлению идей доступно на странице народного бюджета.

Экспертная комиссия оценит осуществимость идей, отобранные предложения будут представлены общественности. Горожане смогут проголосовать за понравившиеся проекты с 20 ноября до 3 декабря в рамках общественного голосования. В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов.

На реализацию отобранных этой осенью проектов в бюджете 2024 года запланирован один миллион евро. 75% от общей суммы будут распределены среди районов поровну, оставшиеся 25% будут распределены с учетом численности населения в районах по данным на 1 июля текущего года.