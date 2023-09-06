Певкур: инициатива Эстонии по отправке в Украину миллиона снарядов выполнена на четверть

„Чтобы поддержать Украину и повысить нашу собственную обороноспособность, необходимо укрепить европейскую оборонную промышленность. Страны-члены Евросоюза за счет Европейского фонда мира поддержали Украину на сумму 4,6 млрд евро, но это составляет всего лишь около 0,03% от годового валового внутреннего продукта ЕС, то есть от 16 трлн евро, – Европа может и должна сделать гораздо больше как для защиты Украины, так и для своей обороны. Мне очень приятно, что комиссар Бретон придерживается очень схожих с нами позиций, и как в поиске дополнительных средств для оборонной сферы, так и в различных конкретных инициативах мы явно находимся в одной лодке“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Министр обороны Певкур и комиссар Бретон также обсудили инициативу о миллионе снарядов, согласованную весной между странами ЕС. „К марту следующего года страны ЕС должны передать Украине миллион снарядов, обещанных по инициативе боеприпасов. Мы все вместе направили в Украину четверть обещанного, но для повышения темпа нужно теперь искать новые способы, чтобы гарантировать выполнение этой инициативы. Положительно было услышать, что Тьерри усиленно продвигает начатую Эстонией инициативу по отправке миллиона снарядов в Украину“, – пояснил министр обороны Певкур.

„По оценке Эстонии, следовало бы использовать как имеющиеся запасы стран ЕС, восстановление устаревших снарядов, так и совместные закупки. В то же время мы не должны исключать и других вариантов, как например, закупка боеприпасов в третьих странах“, – добавил Певкур.