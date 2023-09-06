ВИДЕО | В Кохтла-Ярве полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на авто

„Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Это символ поддержки страны-агрессора, что в Эстонии запрещено законом. Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции для совершения процессуальных действий. Мы возбудили дело о правонарушении в связи с поддержкой агрессии. Значение георгиевской ленты изменилось с началом войны. Символам, которые носят российские солдаты, совершившие военные преступления, нет места в свободной Эстонии“, - ответил Никита Головин, начальник патрульной службы Йыхвиского отделения полиции.