ВИДЕО | В Кохтла-Ярве полиция жестко задержала мужчину за георгиевскую ленточку на авто(28)
В Фейсбуке было опубликовано видео, снятое из окна многоквартирного дома на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, на котором видно, как полицейские вытаскивают из автомобиля человека и надевают на него наручники.
Автор видео посчитала такое поведение полиции недопустимым. „Два взрослых здоровых мужчины... Заломали дедушку за ленточку. Что творится вообще в этом мире ? Почему такое отношение к пожилым людям?“ - написала женщина.
RusDelfi обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны.
„Днем 4 сентября полицейские обнаружили, что на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве припаркован автомобиль с георгиевской лентой, прикрепленной к зеркалу заднего вида. Это символ поддержки страны-агрессора, что в Эстонии запрещено законом. Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции. Он также оказал сопротивление, когда полиция попыталась его остановить. На него надели наручники и отвезли в отделение полиции для совершения процессуальных действий. Мы возбудили дело о правонарушении в связи с поддержкой агрессии. Значение георгиевской ленты изменилось с началом войны. Символам, которые носят российские солдаты, совершившие военные преступления, нет места в свободной Эстонии“, - ответил Никита Головин, начальник патрульной службы Йыхвиского отделения полиции.
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