Экономика
08.09.2023, 11:45

Банки не хотят отвечать, готовы ли они предоставить кредит фирмам, работающим в России

 (1)
Ответить согласились только два банка
Кто готов предоставить кредит для ведения бизнеса в России?
Кто готов предоставить кредит для ведения бизнеса в России?
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Недавно стало известно, что премьер-министр Кая Каллас предоставила своему мужу Арво Халлику кредит в размере 350 тысяч евро. При этом компания, частично принадлежавшая Халлику, имела косвенное отношение к „Метапринту“, ведущему бизнес с Россией. Была ли эта связь препятствием для получения кредита в банке? Эстонские банки немногословны.

Мы спросили у эстонских банков, дадут ли они кредит эстонской компании, которая в настоящее время ведет бизнес в России. И в случае, если деятельность фирмы не подлежит санкциям. Большинство банков не пожелали комментировать этот вопрос.

По словам медиа-руководителя Swedbank Эвелин-Кивило Паас, Swedbank в своей деятельности применяет самые высокие стандарты деловой этики. „Мы следим за тем, чтобы все деловые операции соответствовали установленным этическим стандартам“, - сказала она. 7 апреля прошлого года Swedbank объявил, что прекратит все платежные услуги в Россию и Беларусь, поскольку операции со страной-агрессором стали слишком рискованными.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии