08.09.2023, 11:45
Банки не хотят отвечать, готовы ли они предоставить кредит фирмам, работающим в России(1)
Ответить согласились только два банка
ФОТО: | Shutterstock
Недавно стало известно, что премьер-министр Кая Каллас предоставила своему мужу Арво Халлику кредит в размере 350 тысяч евро. При этом компания, частично принадлежавшая Халлику, имела косвенное отношение к „Метапринту“, ведущему бизнес с Россией. Была ли эта связь препятствием для получения кредита в банке? Эстонские банки немногословны.