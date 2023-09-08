Банки не хотят отвечать, готовы ли они предоставить кредит фирмам, работающим в России

Мы спросили у эстонских банков, дадут ли они кредит эстонской компании, которая в настоящее время ведет бизнес в России. И в случае, если деятельность фирмы не подлежит санкциям. Большинство банков не пожелали комментировать этот вопрос.

По словам медиа-руководителя Swedbank Эвелин-Кивило Паас, Swedbank в своей деятельности применяет самые высокие стандарты деловой этики. „Мы следим за тем, чтобы все деловые операции соответствовали установленным этическим стандартам“, - сказала она. 7 апреля прошлого года Swedbank объявил, что прекратит все платежные услуги в Россию и Беларусь, поскольку операции со страной-агрессором стали слишком рискованными.