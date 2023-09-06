Из-за санкций на почте большие очереди. Смотрите, что запрещено заказывать из России

Санкции распространяются как на ввоз, так и на вывоз товаров, более того – это два отдельных списка. По этой ссылке можно посмотреть, какие товары запрещено импортировать из России, по этой ссылке – какие товары запрещено экспортировать в Россию. Зачастую люди их путают.

Самые частые санкционные товары, привозимые из России, – это различные косметические вещества, как, например, шампунь или пена для бритья. Также в числе санкционных товаров иногда встречаются и довольно необычные позиции, скажем, перчатки или домашние тапочки.

„При осмотре каждой посылки мы определяем, соответствует ли содержимое списку разрешенных для ввоза товаров“, – рассказывает руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Альбина Саар. При выявлении расхождений между рентгеновским снимком посылки и задекларированным содержимым посылку приходится вскрывать. Этот процесс занимает время, из-за чего получатель сталкивается с задержкой доставки. Саар подчеркивает, что очень важно давать максимально подробное описание посылки во избежание подобных ситуаций.

В настоящее время проверяют каждую посылку: просвечивают рентгеном, используют служебных собак и тщательно изучают данные на упаковке. „Если мы видим, что информация на посылке недостаточная, то направляем ее на контроль, где ее вскрывают, – описывает Саар. – Аналогичные меры принимаются, если рентгеновский снимок или реакция служебной собаки вызывает у нас подозрения“. Сейчас на складе уже образовалась очередь из посылок, которые еще только предстоит вскрыть. Какие-то посылки, вероятно, будут стоять по месяцу, так как из-за санкционных товаров сильно возросла загруженность. „Может быть в среднем на 40% дополнительной нагрузки мы получили из-за санкций“, – замечает Саар.

К слову, даже вскрытие посылки не гарантирует немедленный результат. „Бывает, что мы не можем определить содержимое посылки, – делится Саар и добавляет, что чаще всего такое происходит с электроникой. – Невозможно быть экспертом во всем“.