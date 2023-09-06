Из-за санкций на почте большие очереди. Смотрите, что запрещено заказывать из России(14)
Из-за санкций ЕС против России в почтово-таможенном пункте образовались большие очереди из посылок, ожидающих проверки. Оказалось, что не все граждане осведомлены о существовании двух отдельных списков для ввозимых и вывозимых товаров. В разговоре с RusDelfi руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента рассказала о часто встречающихся ошибках, раскрыла процедуру проверки и предоставила рекомендации по уменьшению возможных рисков.
Санкции распространяются как на ввоз, так и на вывоз товаров, более того – это два отдельных списка. По этой ссылке можно посмотреть, какие товары запрещено импортировать из России, по этой ссылке – какие товары запрещено экспортировать в Россию. Зачастую люди их путают.
Самые частые санкционные товары, привозимые из России, – это различные косметические вещества, как, например, шампунь или пена для бритья. Также в числе санкционных товаров иногда встречаются и довольно необычные позиции, скажем, перчатки или домашние тапочки.
„При осмотре каждой посылки мы определяем, соответствует ли содержимое списку разрешенных для ввоза товаров“, – рассказывает руководитель таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Альбина Саар. При выявлении расхождений между рентгеновским снимком посылки и задекларированным содержимым посылку приходится вскрывать. Этот процесс занимает время, из-за чего получатель сталкивается с задержкой доставки. Саар подчеркивает, что очень важно давать максимально подробное описание посылки во избежание подобных ситуаций.
В настоящее время проверяют каждую посылку: просвечивают рентгеном, используют служебных собак и тщательно изучают данные на упаковке. „Если мы видим, что информация на посылке недостаточная, то направляем ее на контроль, где ее вскрывают, – описывает Саар. – Аналогичные меры принимаются, если рентгеновский снимок или реакция служебной собаки вызывает у нас подозрения“. Сейчас на складе уже образовалась очередь из посылок, которые еще только предстоит вскрыть. Какие-то посылки, вероятно, будут стоять по месяцу, так как из-за санкционных товаров сильно возросла загруженность. „Может быть в среднем на 40% дополнительной нагрузки мы получили из-за санкций“, – замечает Саар.
К слову, даже вскрытие посылки не гарантирует немедленный результат. „Бывает, что мы не можем определить содержимое посылки, – делится Саар и добавляет, что чаще всего такое происходит с электроникой. – Невозможно быть экспертом во всем“.
Подобные посылки отправляют на экспертизу. А у экспертов, опять же, – своя очередь из посылок. Саар признается, что это новый и трудоемкий процесс. „На таком уровне мы только год этим занимаемся. До этого на почте мы не проверяли 100% посылок на ввоз и на вывоз“.
После вскрытия посылки сотрудники составляют акт досмотра, в котором фиксируют содержимое и описывают санкционный товар, если таковой имеется. Однако если что-то осталось неясным, то всегда можно задать дополнительные вопросы, объясняет Саар. „В случае импорта, т.е. ввоза посылки, мы отправляем этот акт получателю, – продолжает она, – а если это вывоз, то – отправителю“. Так человек видит, что нашли в посылке и какой товар вызвал подозрения.
Бывает, что под санкции попадает лишь часть содержимого посылки. В этом случае отправителю посылают обратно всю посылку. Получателю при этом штраф не вменяется. Тут следует оговориться: подобная процедура действует только в случае небольшого нарушения, например, если в посылке выявят санкционную косметику. А вот электроника – это уже серьезное нарушение, и за этим, вероятно, последует производство по уголовным делам.
На вывоз действует схожая процедура: все посылки до отправления проверяются с помощью рентгена и таможенных собак. Для вскрытия отбираются посылки с неправильным описанием или те, где содержимое вызывает подозрения.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.