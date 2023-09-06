Уполномоченный офиса Тихановской в Эстонии: ведем переговоры с МИД по поводу выдачи паспортов иностранцев белорусам

„К сожалению, Лукашенко издал указ, по которому белорусы, постоянно проживающие за пределами страны и состоящие на консульском учете, смогут получить или обменять паспорт только „в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства“. Кроме того, указ исключает право диппредставительств продлевать срок действия паспортов граждан, находящихся за границей. Поэтому белорусы, которые находятся за рубежом, будут испытывать дополнительные неудобства. По недавним оценкам, из страны выехало не менее 500 тысяч человек, это 6-7% от всего населения Беларуси. Безусловно, многие не могут вернуться, так как опасаются преследования“, — рассказал RusDelfi уполномоченный офиса Тихановской Виталий Молчанов и отметил, что помимо паспортов есть и еще ряд важных документов, которые попали под новый указ.

„Не будут действовать доверенности, выданные за границей, то есть человек не сможет продать ни квартиру, ни машину по доверенности. Соответственно, будет и огромная проблема с легализацией здесь белорусских документов, потому что апостилирование справок, свидетельств о браке и прочих документов нужно будет делать лично в Беларуси. И это не самая хорошая вещь, которая может быть для людей, которые живут после 2020 года за пределами страны. В данный момент в Беларуси происходит полное нарушение прав человека“, — отметил Виталий Молчанов.

Сейчас представители офиса Тихановской ведут переговоры с Министерством иностранных дел Эстонии, чтобы обсудить выдачу паспортов иностранцев тем белорусам, у которых заканчивается или уже закончился срок действия документов.

„Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение. Положительные примеры есть в Польше и Литве — именно эти страны выдают уже такие проездные документы“, — отметил Виталий.