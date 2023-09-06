ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему банк проверял мои данные в регистре, если я не являюсь его клиентом?

„Недавно я узнал, что 14 июля Swedbank запросил мои данные из регистра народонаселения. То же самое мы обнаружили сегодня по поводу моего спутника жизни в Andmejälgija. Мой коллега также заметил, что банк проверил его данные в тот день. У меня и моего партнера нет расчетного счета в Swedbank“, - пишет читатель.

Медиаруководитель Swedbank Эвелин Кивило-Паас пояснила, что запросить данные из регистра народонаселения могут компании, которые имеют обоснованный и законный интерес. Если, например, кто-то заметит, что банк сделал о нем запрос, право доступа к данным может возникнуть из договора между этим лицом и банком.

Банки и кредитные учреждения обязаны проверять данные в соответствии с применимыми требованиями, например, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, для начала отношений с клиентами и т. д., для проверки имени человека, его дееспособности, данных о документах, удостоверяющих личность, данные о смерти и т. д.

Чтобы узнать причину конкретного запроса, человеку следует обратиться в инфоцентр Swedbank по телефону 6310 310 или по адресу info@swedbank.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .