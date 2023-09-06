Рейтинги партий: Партия реформ продолжает лидировать, поддержка EKRE понемногу растет

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие четыре недели (с 24 июля по 21 августа) поддержка Партии реформ и EKRE выросла на 0,4 процентного пункта, а популярность центристов снизилась на 0,4 процентного пункта, за последние недели рейтинг реформистов существенно не изменился, популярность EKRE выросла на 2 процентных пункта, а у центристов оставалась стабильной.

Рейтинг входящей в коалицию Социал-демократической партии снизился с 10,3% до 9,7%, тем самым соцдемы уступили четвертую строчку партии Isamaa, рейтинг которой увеличился с 10,2% до 11% - это самый высокий показатель для отечественников с марта 2019 года.

Популярность третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 8,4% до 7,8%.

Совокупная поддержка партии правительственной коалиции (реформисты, Eesti 200, соцдемы) составляет 42,8%, а оппозиционных партий - 52,5%, за неделю совокупный рейтинг коалиции снизился на 1 процентный пункт, а оппозиции - вырос на 1,1 процентного пункта.

„Правых“ поддерживают 2,2%, „зеленых“ - 1,6%, иные партии - 0,9%.

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