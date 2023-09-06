Рейтинги партий: Партия реформ продолжает лидировать, поддержка EKRE понемногу растет(7)
Согласно последнему опросу социологической службы Norstat, возглавляющая правительство Партия реформ остается самой популярной политической силой страны, но от оппозиционной EKRE ее отделяет минимальный отрыв: Партию реформ поддерживают 25,3%, EKRE - 24% и Центристскую партию - 17,5% граждан, имеющих право голоса, передает RusERR.
По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие четыре недели (с 24 июля по 21 августа) поддержка Партии реформ и EKRE выросла на 0,4 процентного пункта, а популярность центристов снизилась на 0,4 процентного пункта, за последние недели рейтинг реформистов существенно не изменился, популярность EKRE выросла на 2 процентных пункта, а у центристов оставалась стабильной.
Рейтинг входящей в коалицию Социал-демократической партии снизился с 10,3% до 9,7%, тем самым соцдемы уступили четвертую строчку партии Isamaa, рейтинг которой увеличился с 10,2% до 11% - это самый высокий показатель для отечественников с марта 2019 года.
Популярность третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 8,4% до 7,8%.
Совокупная поддержка партии правительственной коалиции (реформисты, Eesti 200, соцдемы) составляет 42,8%, а оппозиционных партий - 52,5%, за неделю совокупный рейтинг коалиции снизился на 1 процентный пункт, а оппозиции - вырос на 1,1 процентного пункта.
„Правых“ поддерживают 2,2%, „зеленых“ - 1,6%, иные партии - 0,9%.
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