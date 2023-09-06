Трагедия: питбули насмерть загрызли маленькую собаку и сильно искусали ее хозяйку

„Моя мама пошла на вечернюю прогулку с нашей милой маленькой Помми. Не успела она уйти далеко, как заметила двух питбулей, приближавшихся к магазину. Она крикнула женщине с собаками, чтобы та их задержала. Мама схватила Помми на руки (я не упомянул, что наша собака гуляла на поводке) и повернула к дому, как вдруг эти питбули напали на нее сзади и моя мама упала вместе с Помми. Эти чудовищные собаки сделали все, чтобы вырвать Помми из рук моей матери. В конце концов им это удалось, и, к сожалению, это оказалось фатальным для нашей собаки. Помми погибла на месте“, - говорится в сообщении.