Трагедия: питбули насмерть загрызли маленькую собаку и сильно искусали ее хозяйку(56)
В группе Facebook Märgatud Laitses человек делится ужасным происшествием, случившимся с его матерью на выходных: вырвавшиеся на свободу питбули насмерть растерзали маленькую собачку породы померанский шпиц, а также ранили хозяйку, которая пыталась защитить собаку. Полиция возбудила производство о проступке.
„Моя мама пошла на вечернюю прогулку с нашей милой маленькой Помми. Не успела она уйти далеко, как заметила двух питбулей, приближавшихся к магазину. Она крикнула женщине с собаками, чтобы та их задержала. Мама схватила Помми на руки (я не упомянул, что наша собака гуляла на поводке) и повернула к дому, как вдруг эти питбули напали на нее сзади и моя мама упала вместе с Помми. Эти чудовищные собаки сделали все, чтобы вырвать Помми из рук моей матери. В конце концов им это удалось, и, к сожалению, это оказалось фатальным для нашей собаки. Помми погибла на месте“, - говорится в сообщении.
Автор поста добавляет, что мать получила настолько серьезные травмы, что ей наложили несколько швов. Женщина, выгуливавшая питбулей, изначально не признала собак своими, однако ушла вместе с ними. Приехали и скорая помощь, и полиция.
Пилле Вилу, руководитель группы по расследованию преступлений против личности Северной префектуры, подтверждает, что такое событие с трагическим концом действительно произошло: „Полицейские выехали зафиксировать произошедшее на месте, и у свидетелей были взяты первоначальные показания. В связи с инцидентом мы возбудили дело на основании нарушения правил содержания собак и кошек Закона об организации работы местного самоуправления“.
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