Будут ли работодатели выплачивать беременным добровольную компенсацию по больничному листу? Законопроект инициирован

В основе инициативы лежит предложение канцлера права. По словам председателя комиссии Ынне Пиллак, комиссия уже весной приняла решение, что беременным в случае болезни должно быть обеспечено равное обращение по сравнению с другими работниками. „Нынешнюю несправедливую ситуацию следует устранить как можно быстрее – мы хотим принять поправки к закону по возможности до начала сезона вирусных заболеваний, – отметила она. – Если беременная женщина заболела, единственное верное для нее решение – быть дома и лечиться. Если ее работодатель может компенсировать ей разницу между зарплатой и компенсацией по больничному листу, это должно быть разрешено“.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что семьям необходимо обеспечивать всестороннюю поддержку. „Создание для беременных женщин лучших условий, чтобы время ожидания ребенка было максимально беспроблемным, – это элементарное усилие со стороны государства. Все, что Эстонское государство может сделать для детей и семей, крайне важно для малого государства с сокращающейся рождаемостью“, – сказала Солман.

В случае болезни работника замещающей доход ему сначала обеспечивает работодатель, а затем – Касса здоровья. В настоящее время работодатель должен выплачивать работнику обязательную компенсацию по больничному листу со 2 по 5, а с 1 июля – с 4 по 8 день болезни. Компенсация составляет 70 % от средней зарплаты работника. Кроме того, в течение этого времени работодатель может выплачивать работнику добровольную не облагаемую налогом компенсацию, чтобы сохранить средний уровень его зарплаты.

Закон не позволяет выплачивать добровольную компенсацию по больничному листу беременным, освобожденным от работы по причине травмы или болезни. Поэтому замещающий доход беременных может быть ниже, чем у других работников, средний доход которых сохраняется. Касса здоровья выплачивает беременным компенсацию по больничному листу в объеме 70 % от их средней зарплаты за предыдущий календарный год.