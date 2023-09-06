Тревожные сутки: 7 ДТП с легкими транспортными средствами, в одном из них погиб велосипедист

Вчера в 08:10 на Ретке теэ в Таллинне автобус Solaris Urbino18 CNG, которым управлял 61-летний мужчина, начал движение с автобусной остановки Ретке теэ, когда неожиданно неопознанный автомобиль совершил маневр смены полосы движения. Пассажирка, 48-летняя женщина, упала в автобусе, который затормозил, чтобы избежать столкновения. Пассажирку доставили в больницу.

В 11:36 на перекрестке улиц Вехема теэ и Халли теэ в волости Виймси при повороте налево автомобиль Citroen Berlingo с 81-летним мужчиной за рулем столкнулся с 71-летней женщиной-велосипедисткой, пересекавшей дорогу по пешеходному переходу. Велосипедистку доставили в больницу.

В 15:46 в деревне Таадиквере Ярваской волости велосипедист, 53-летний мужчина, при выезде с второстепенной дороги врезался в грузовик Scania с прицепом, двигавшимся по главной дороге. Велосипедист погиб на месте.

В 16:21на улице Коплиранна в Таллинне 30-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в больницу.

В 16:48 в Кивиыли, Ида-Вирумаа, на пересечении улиц Виру и Метса на нерегулируемом пешеходном переходе, неопознанный самокат сбил пешехода, 63-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Водитель самоката скрылся с места происшествия.

В 17:05 на улице Таара в Таллинне 53-летний мужчина, ехавший на электросамокате, не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 19:03 на пересечении улиц Лиллевялья и Касесалу в деревне Вейбри волости Луунья, Тартумаа, 48-летний мужчина выехал на BMW X5 перед двигавшимся по главной дороге мотоциклом Keeway 125 с 18-летним молодым человеком за рулем. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 20:23 в Килинги-Нымме возле магазина Sauga 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Велосипедиста доставили в больницу.