„А дальше обнимашки и все плачут“ – благодаря чему удалось спасти Геннадия, который потерялся в лесу(2)
Об истории счастливого спасения Геннадия, отправившегося за грибами в лес и потерявшегося там, RusDelfi уже написал. Когда мужчина понял, что не в состоянии найти дорогу домой, то смог дозвониться до дочки, которая связалась с оператором 112. Но Геннадий не остался на месте дожидаться спасателей, а решил самостоятельно искать обратный путь, плюс в лесу связь перестала работать. RusDelfi расспросил Алексей Непримерова, одного из волонтеров, принимавшего участие в поиске, как все было на месте и почему они отправились на поиск аж в Харьюмаа. Напомним, что поиски продолжались три дня, со 2 по 4 сентября, в окрестностях Аэгвийду.
В первый день Геннадия искала полиция и добровольцы организации SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp, а также срочники с полигона в Тапа. Во второй день, 3 сентября, поиск продолжился, ездили АТВ, летал вертолет и дроны. Волонтеры позвали на помощь добровольных спасателей из Ида-Вирумаа.
Спасатели из SA Kadunud OPEROG, по словам Алексея, попросили присоединиться к поискам, потому что надо было оперативно проверить большой кусок леса, а людей у них было мало. Они присоединились на второй день поисков, но найти Геннадия не удалось, хотя до 5 утра добровольные спасатели Ида-Вирумаа прочесывали лес. „Мы тоже приехали с дроном и поисковыми собаками, – говорит Алексей, – но собакам сложно искать, если больше пяти часов прошло, а если прошли сутки, тем более“. Но добровольцы все равно берут собак, потому что если они почувствуют живого человека, то среагируют, а волонтеры смогут сузить круг поиска.
Люди из SA Kadunud OPEROG поехали искать Геннадия в другую часть леса, а волонтеры из Iga Elu решили действовать по-своему. Они начали искать пропавшего мужчину – потеряшку, как они говорят – от машины. К ним присоединилось человек 20 родственников Геннадия, которые сплоченно приехали помогать. Волонтеры смогли выяснить некоторые подробности у человека, с которым мужчина пошел за грибами.
„Когда мы получили эту дополнительную информацию, мы поняли, что тот участок леса, куда уже заходили наши коллеги, не просмотрен полностью, потому что спасатели заходили слева от дороги, а оказалось, что грибники зашли в лес справа от дороги“, – рассказывает Непримеров.
Каждый из опытных поисковиков взял с собой по 2-3 родственника Геннадия, и они пошли в ту часть лесного массива, в которой предположительно, может находиться пропавший мужчина. „Туда мы и пошли искать и довольно быстро нашли Геннадия на отклик, конечно, обессиленного, у него уже мысли путались, что понятно на третий день брожения по лесу“, – вспоминает доброволец. По словам Непримерова, мужчина лежал на земле и ел чернику, когда его окликнули, он смог встать. „А дальше, – добавляет Алексей, – обнимашки, все плачут и т.п.“. Он сказал, что в этот раз они спокойно, без суеты сделали все, как надо. И в этом им помогло обучение, как правильно искать людей в лесу.
Непримеров говорит, что если бы они обладали таким опытом и такими знаниями, какие у них есть сейчас, то, возможно, их поиски 3-4 летней давности, которые завершились трагично, прошли бы по другому сценарию, и они могли бы спасти людей.
В чем успех этого поиска? Алексей считает, что в слаженной работе волонтеров и в том, что они начали применять правильные техники поиска, которым научились во время нескольких обучающих курсов. „Теперь вся наша работа делится на стадии, в зависимости от того, ищем мы живого человека или считаем, что человек погиб, – рассказывает Непримеров. – Когда-то давно мы искали человека так, как будто ищем погибшего – мы прочесывали лес линиями, а сейчас мы быстро передвигаемся маленькими группами и ищем на отклик с расчетом, что человек откликнется“. То есть мини-группы добровольцев очень быстрым шагом идут по лесу и по одному, а это важно, чтобы имя было слышно четко, кричат „Гена!“ – и идут дальше, чтобы покрыть большую территорию. Если потерявшийся человек способен отозваться, то он отзовется. А если нет, то добровольцы должны переходить к другим методикам – поиску человека погибшего.
На вопрос, как удалось Геннадию две ночи провести в лесу, продержаться три дня, Алексей ответил, что, во-первых, это не рекорд, были случаи, что и девять дней выживали в лесу. Он привел в пример женщину, которую они спасли года два назад. „А во-вторых, сейчас, слава богу, не холодно, лес теплый, в нем полно грибов, – говорит добровольный спасатель. – Геннадий – курящий, обе ночи разжигал огонь“. Впрочем, несмотря на это к моменту встречи мужчина чувствовал себя плохо: он ослаб, был обезвожен, у него частично подморозились ноги, так как он потерял ботинки, из-за чего не мог идти.
„Все навыки, которые мы изучали на наших курсах, удалось применить, – улыбается Непримеров. – Пришлось носилки делать из веревок и подручных средств, чтобы вынести Геннадия из леса, а это метров 500 до дороги, где стоял мой внедорожник, а потом мы везли его на машине до площадки со скорой помощью“.
Костяк добровольных спасателей из организации Iga Elu – это примерно 20 человек из Нарвы, Вока, Кохтла-Ярве и из других мест Ида-Вирумаа, Чудского озера, есть девушка из Маарду. Они готовы выезжать на поиски пропавших людей.
Алексей советует, что если вы отправляетесь в лес, то в идеале нужно иметь с собой спички, чтобы разжечь костер, яркую жилетку со светоотражателями, которая будет заметна и в лесу, и с вертолета, питьевую воду. И если вдруг, находясь в лесу, вы понимаете, что не знаете, как выйти, то нужно позвонить по номеру 112 и делать то, что скажет оператор. Скорее всего он скажет находиться на одном месте и ждать, когда спасут.
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