„А дальше обнимашки и все плачут“ – благодаря чему удалось спасти Геннадия, который потерялся в лесу

Каждый из опытных поисковиков взял с собой по 2-3 родственника Геннадия, и они пошли в ту часть лесного массива, в которой предположительно, может находиться пропавший мужчина. „Туда мы и пошли искать и довольно быстро нашли Геннадия на отклик, конечно, обессиленного, у него уже мысли путались, что понятно на третий день брожения по лесу“, – вспоминает доброволец. По словам Непримерова, мужчина лежал на земле и ел чернику, когда его окликнули, он смог встать. „А дальше, – добавляет Алексей, – обнимашки, все плачут и т.п.“. Он сказал, что в этот раз они спокойно, без суеты сделали все, как надо. И в этом им помогло обучение, как правильно искать людей в лесу.

„Когда мы получили эту дополнительную информацию, мы поняли, что тот участок леса, куда уже заходили наши коллеги, не просмотрен полностью, потому что спасатели заходили слева от дороги, а оказалось, что грибники зашли в лес справа от дороги“, – рассказывает Непримеров.

Люди из SA Kadunud OPEROG поехали искать Геннадия в другую часть леса, а волонтеры из Iga Elu решили действовать по-своему. Они начали искать пропавшего мужчину – потеряшку, как они говорят – от машины. К ним присоединилось человек 20 родственников Геннадия, которые сплоченно приехали помогать. Волонтеры смогли выяснить некоторые подробности у человека, с которым мужчина пошел за грибами.

Спасатели из SA Kadunud OPEROG, по словам Алексея, попросили присоединиться к поискам, потому что надо было оперативно проверить большой кусок леса, а людей у них было мало. Они присоединились на второй день поисков, но найти Геннадия не удалось, хотя до 5 утра добровольные спасатели Ида-Вирумаа прочесывали лес. „Мы тоже приехали с дроном и поисковыми собаками, – говорит Алексей, – но собакам сложно искать, если больше пяти часов прошло, а если прошли сутки, тем более“. Но добровольцы все равно берут собак, потому что если они почувствуют живого человека, то среагируют, а волонтеры смогут сузить круг поиска.

В первый день Геннадия искала полиция и добровольцы организации SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp , а также срочники с полигона в Тапа. Во второй день, 3 сентября, поиск продолжился, ездили АТВ, летал вертолет и дроны. Волонтеры позвали на помощь добровольных спасателей из Ида-Вирумаа.

Непримеров говорит, что если бы они обладали таким опытом и такими знаниями, какие у них есть сейчас, то, возможно, их поиски 3-4 летней давности, которые завершились трагично, прошли бы по другому сценарию, и они могли бы спасти людей.

В чем успех этого поиска? Алексей считает, что в слаженной работе волонтеров и в том, что они начали применять правильные техники поиска, которым научились во время нескольких обучающих курсов. „Теперь вся наша работа делится на стадии, в зависимости от того, ищем мы живого человека или считаем, что человек погиб, – рассказывает Непримеров. – Когда-то давно мы искали человека так, как будто ищем погибшего – мы прочесывали лес линиями, а сейчас мы быстро передвигаемся маленькими группами и ищем на отклик с расчетом, что человек откликнется“. То есть мини-группы добровольцев очень быстрым шагом идут по лесу и по одному, а это важно, чтобы имя было слышно четко, кричат „Гена!“ – и идут дальше, чтобы покрыть большую территорию. Если потерявшийся человек способен отозваться, то он отзовется. А если нет, то добровольцы должны переходить к другим методикам – поиску человека погибшего.

На вопрос, как удалось Геннадию две ночи провести в лесу, продержаться три дня, Алексей ответил, что, во-первых, это не рекорд, были случаи, что и девять дней выживали в лесу. Он привел в пример женщину, которую они спасли года два назад. „А во-вторых, сейчас, слава богу, не холодно, лес теплый, в нем полно грибов, – говорит добровольный спасатель. – Геннадий – курящий, обе ночи разжигал огонь“. Впрочем, несмотря на это к моменту встречи мужчина чувствовал себя плохо: он ослаб, был обезвожен, у него частично подморозились ноги, так как он потерял ботинки, из-за чего не мог идти.

„Все навыки, которые мы изучали на наших курсах, удалось применить, – улыбается Непримеров. – Пришлось носилки делать из веревок и подручных средств, чтобы вынести Геннадия из леса, а это метров 500 до дороги, где стоял мой внедорожник, а потом мы везли его на машине до площадки со скорой помощью“.

Костяк добровольных спасателей из организации Iga Elu – это примерно 20 человек из Нарвы, Вока, Кохтла-Ярве и из других мест Ида-Вирумаа, Чудского озера, есть девушка из Маарду. Они готовы выезжать на поиски пропавших людей.

Алексей советует, что если вы отправляетесь в лес, то в идеале нужно иметь с собой спички, чтобы разжечь костер, яркую жилетку со светоотражателями, которая будет заметна и в лесу, и с вертолета, питьевую воду. И если вдруг, находясь в лесу, вы понимаете, что не знаете, как выйти, то нужно позвонить по номеру 112 и делать то, что скажет оператор. Скорее всего он скажет находиться на одном месте и ждать, когда спасут.

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