ВИДЕО | „Третья ночь могла бы стать последней“. Смотрите, как волонтеры из Ида-Вирумаа спасли заплутавшего на болоте мужчину

„Геннадий потерялся в субботу, и когда понял, что не может найти дорогу домой, позвонил дочке, которая сразу позвонила в 112, - пишут волонтеры в Facebook. - Осложняло ситуацию то, что в этих местах плохая связь и нет интернета. 112 связались с Геннадием в 15.30 и попробовали установить его местоположение“.

В первый день все силы Politsei- ja Piirivalveamet и группы SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp были брошены в тот район, где прошел пеллинг телефона. Но Геннадия там не нашли. Во второй день поиск продолжился, ездили АТВ, летал вертолет и дроны.

„Нашу организацию MTÜ IGA ELU и Tapa otsingugrupp так же попросили помочь, - объясняют в публикации, как волонтеры из Ида-Вирумаа оказались причастны. - Наши ребята и поисковые собаки Багира и Дакота искали под руководством полиции и OPEROG до 5 утра. Проверяли в болоте теплые точки, что видел тепловизор с дрона, прочесывали лесополосу с военными“.

На третий день поисков, в понедельник, группа MTÜ IGA ELU решила действовать самостоятельно. Волонтеры встретились с родственниками, еще раз уточнили всю информацию и начали поиск с места, где была оставлена машина Геннадия. Решено было проверить самые крупные лесные и болотистые массивы, где мог попасть в ловушку человек. Усложняло ситуацию то, что там нет связи и интернета, плохо ловили рации из-за гористой местности.

„Разделились на группы, каждый наш опытный поисковик взял на себя три волонтера из семьи Геннадия. - описывают в публикации процесс поисков, - и заходя в глубь лесного массива прокрикивали на отклик. R18.30 дедуля был найден, он услышал нас и отозвался! По словам потеряшки, он заплутал в болоте, и сил выбраться уже не хватило“.

По словам волонтеров, мужчина потерял сапоги, корзинку, но на нем была теплая куртка. Она его и спасла. „Ночи уже очень холодные и он сильно промерз, босиком третья ночь могла бы стать последней“, - считают волонтеры организации.