ВИДЕО | „Третья ночь могла бы стать последней“. Смотрите, как волонтеры из Ида-Вирумаа спасли заплутавшего на болоте мужчину(15)
В субботу полиция сообщила, что разыскивает 70-летнего Геннадия, который накануне, в пятницу утром, ушел в лес за грибами в окрестностях Аэгвийду и не вернулся домой. Вечером в понедельник, 4 сентября, полиция дала знать, что Геннадий найден. Волонтеры организации MTÜ IGA ELU - Добровольцы Ида-Вирумаа рассказали, как проходили поиски мужчины и выложили невероятно трогательное видео процесса поисков и спасения.
„Геннадий потерялся в субботу, и когда понял, что не может найти дорогу домой, позвонил дочке, которая сразу позвонила в 112, - пишут волонтеры в Facebook. - Осложняло ситуацию то, что в этих местах плохая связь и нет интернета. 112 связались с Геннадием в 15.30 и попробовали установить его местоположение“.
В первый день все силы Politsei- ja Piirivalveamet и группы SA Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp были брошены в тот район, где прошел пеллинг телефона. Но Геннадия там не нашли. Во второй день поиск продолжился, ездили АТВ, летал вертолет и дроны.
„Нашу организацию MTÜ IGA ELU и Tapa otsingugrupp так же попросили помочь, - объясняют в публикации, как волонтеры из Ида-Вирумаа оказались причастны. - Наши ребята и поисковые собаки Багира и Дакота искали под руководством полиции и OPEROG до 5 утра. Проверяли в болоте теплые точки, что видел тепловизор с дрона, прочесывали лесополосу с военными“.
На третий день поисков, в понедельник, группа MTÜ IGA ELU решила действовать самостоятельно. Волонтеры встретились с родственниками, еще раз уточнили всю информацию и начали поиск с места, где была оставлена машина Геннадия. Решено было проверить самые крупные лесные и болотистые массивы, где мог попасть в ловушку человек. Усложняло ситуацию то, что там нет связи и интернета, плохо ловили рации из-за гористой местности.
„Разделились на группы, каждый наш опытный поисковик взял на себя три волонтера из семьи Геннадия. - описывают в публикации процесс поисков, - и заходя в глубь лесного массива прокрикивали на отклик. R18.30 дедуля был найден, он услышал нас и отозвался! По словам потеряшки, он заплутал в болоте, и сил выбраться уже не хватило“.
По словам волонтеров, мужчина потерял сапоги, корзинку, но на нем была теплая куртка. Она его и спасла. „Ночи уже очень холодные и он сильно промерз, босиком третья ночь могла бы стать последней“, - считают волонтеры организации.
„Мы очень рады, что все так хорошо закончилось! И благодарим большую семью и друзей семьи Геннадия, которые не остались в стороне и приехали на поиски“, - говорится в публикации.
Волонтеры также выражают благодарность полиции за то, что использовали все возможные ресурсы, а также военным, спасателям и всем поисковым группам, кто и днем и ночью не жалея себя участвовали в поисках. „Мы спасли еще одну жизнь!“ - с радостью сообщили участвующие в спасательной операции.
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