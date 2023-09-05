КаПо - о результатах последней проверки: деловые связи мужа премьера не представляют угрозу безопасности

Паллосон подчеркнул, что премьер-министр Кая Каллас прошла несколько проверок безопасности, в том числе на доступ к секретам НАТО и ЕС. В том числе КаПо не выявила никаких оснований для отказа в разрешении на доступ к ним.

„Более подробно раскрыть информацию, собранную в ходе проверки безопасности, невозможно, но очевидно, что контакты в России - это безусловно та тема, которая рассматривается в ходе проверки“, - сказал Паллосон.

„Что касается вопросов о том, предупреждала ли КаПо или нет и в каком отношении премьер-министра, то она ответила на него исчерпывающе, и нам нечего к этому добавить“, - сослался Паллосон на неоднократное заявление Каи Каллас о том, что КаПо не информировала ее о возможной угрозе безопасности деловой деятельности ее мужа.

„Наша задача как органа безопасности - предупреждать и предотвращать угрозы безопасности, поэтому на основании Закона об органах безопасности мы недавно дополнительно проверили премьер-министра, ее супруга и бизнес последнего“, - сказал Паллосон и заверил, что на премьера не оказывают влияния лица, представляющие интересы Российской Федерации.

По его словам, КаПо придерживается прежней точки зрения, что никаких санкций нарушено не было.

Все новости о скандале с мужем премьер-министра Каи Каллас читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.