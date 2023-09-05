Проводится исследование медиапотребления русскоязычных жителей Балтийский стран. Примите участие в опросе!(3)
Люди с опытом жизни в двуязычной среде обладают особенным восприятием новостей и потребления информации из социальных сетей. Как правило для них важно сохранять связь с двумя языками и представляющими их культурами.
Для того чтобы изучить практики циркулирования информации, а также понять, какие медиа пользуются доверием, а какие потребности в информации остаются все еще не закрытыми, исследовательская группа при поддержке Свободного университета (Рига) продолжает проводить исследование медиапотребления русскоязычных жителей Европейских стран. Ранее исследователи уже приглашали русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии на фокус-группы. Следующий этап исследования - онлайн-опрос.
Основная группа, которая интересует исследователей сейчас — те, кто проживает в Балтийских странах больше 5 лет.
Чтобы принять участие в исследовании, ответьте на несколько вопросов по ссылке: https://opr.to/un2023 Анкета полностью анонимная и займет не более 15 минут.
Прочитать подробнее об исследовании можно тут: https://survey.freemoscow.university