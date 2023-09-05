ФОТО | В результате столкновения с грузовиком погиб велосипедист

Сообщение о тяжелой аварии поступило в Центр тревоги в 15.46: 53-летний велосипедист получил удар от грузового автомобиля, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

Прибывшим на место происшествия медикам скорой помощи спасти жизнь велосипедисту не удалось, в результате полученных травм он скончался.

Как сообщает полиция, водитель грузовика был трезв и имел права соответствующей категории.

Причины трагического столкновения будут выяснены в ходе расследования.

ДТП произошло на участке с разрешенной скоростью до 90 км/ч.

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