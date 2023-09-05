Установлена предварительная причина цепной аварии в Нымме(2)
В середине августа на бульваре Вабадузе в Таллинне водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другими транспортными средствами. Расследование еще продолжается, но вероятная причина ДТП известна.
Авария произошла средь бела дня на прямом участке дороги. „На данный момент есть предположение, что причиной аварии могло стать нарушение здоровья, но более точные обстоятельства выяснятся в ходе расследования“, - сказал Delfi представитель PPA.
15 августа около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошла цепная авария с участием четырех автомобилей, в результате которой пострадали шесть человек.
Как сообщалось ранее, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в сторону города, по неизвестной причине свернул на встречную полосу и столкнулся с автомобилями, движущимися в сторону Лаагри.
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