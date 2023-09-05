Установлена предварительная причина цепной аварии в Нымме

Авария произошла средь бела дня на прямом участке дороги. „На данный момент есть предположение, что причиной аварии могло стать нарушение здоровья, но более точные обстоятельства выяснятся в ходе расследования“, - сказал Delfi представитель PPA.

15 августа около 8 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошла цепная авария с участием четырех автомобилей, в результате которой пострадали шесть человек.

Как сообщалось ранее, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Passat, двигавшегося в сторону города, по неизвестной причине свернул на встречную полосу и столкнулся с автомобилями, движущимися в сторону Лаагри.

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