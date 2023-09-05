Раймонд Кальюлайд: гендиректор КаПо подтвердил, что Каллас не подвержена влиянию России

Член комиссии Раймонд Кальюлайд сказал порталу Delfi, что одним из важнейших выводов, который подтвердил и гендиректор КаПо, был тот, что Кая Каллас ни коем образом не была лицом, находящимся под влиянием спецслужб Российской Федерации или российских госструктур.

„Я думаю, что ни один здравомыслящий человек не поверит, что Кая Каллас, которая полтора года была одним из главных инициаторов введения санкций в отношении Российской Федерации, инициатором военной поддержки Украины, инициатором политической поддержки Украины и ее перспектив в НАТО, что на нее вообще может быть оказано влияние со стороны Российской Федерации. Это утверждение было скорее внутриполитическое и перегибом, но хорошо, что теперь имеется и официальное подтверждение“, - сказал Кальюлайд.

Он сослался на то, что часть политиков от оппозиции спекулировали на тезисе, что Каллас может быть связана с Россией, и, по словам Кальюлайда, это очень серьезное обвинение. По личному мнению депутата Рийгикогу, это совершенно необоснованное обвинение.

Кальюлайд также отметил, что КаПо может давать оценки только в рамках своей компетенции и в рамках закона, ведомство не дает моральных оценок. „В границах своей компетенции КаПо заверяет, что премьер-министр не находится под влиянием“, - добавил он.

Комиссия вновь соберется на заседание через две недели. Как Кальюлайд дал понять в Twitter, по поводу деятельности КаПо осталась пара вопросов. Для портала Delfi член Рийгикогу уточнил, что гендиректор КаПо дал очень исчерпывающие ответы, но КаПо нужно время, чтобы подготовить материалы к следующей встрече, и ничего подозрительного там нет. Заседание, которое состоится через две недели, не связано с вопросом премьер-министра.

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