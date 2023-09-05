Касса здоровья напоминает: если работник заболел, то его больничные листы компенсируются с четвертого дня

Компенсация по больничному листу выплачивается лицу, имеющему медицинскую страховку, временно отсутствующему на работе по причине болезни на основании листа нетрудоспособности по болезни.

„Напоминаем всем, что согласно решению правительства с 1 июля 2023 года первые три дня первичного больничного листа снова оплачивает сам работник. Работодатель выплачивает компенсацию с четвертого по восьмой день больничного листа, а с девятого дня компенсацию выплачивает Касса здоровья“, - объяснила руководитель услуги компенсаций по нетрудоспособности Кассы здоровья Леа Калда.

Кроме того, Калда подчеркивает, что порядок выплаты компенсаций за листы нетрудоспособности по уходу не изменится. Компенсации за листы нетрудоспособности по уходу выплачиваются с первого дня действия листа по уходу всем застрахованным лицам, осуществляющим уход за больным ребенком или членом семьи.

Чтобы компенсация за листы по нетрудоспособности была выплачена корректно, в базе данных Кассы здоровья должны быть правильные данные текущего банковского счета работника. Свои личные данные можно удобно проконтролировать и самостоятельно исправить в разделе „Здоровье и рецепты“ государственного портала eesti.ee . Другой вариант – в Кассу здоровья можно также отправить электронное письмо с дигитально подписанным заявлением об изменении данных своего банковского счета по адресу info@tervisekassa.ee . Подписанное заявление на бумажном бланке можно прислать в Кассу здоровья по адресу Ластекоду 48, Таллинн 10113.

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