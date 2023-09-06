Новости Эстонии
06.09.2023, 08:26

Интриги в Таллиннском горсобрании. Оппозиция не договорилась о том, как выбить почву из-под ног команды Кылварта

 
EKRE хочет выразить недоверие Владимиру Свету, остальные оппозиционные партии считают, что было бы правильно добиться отставки Михаила Кылварта.
EKRE хочет выразить недоверие Владимиру Свету, остальные оппозиционные партии считают, что было бы правильно добиться отставки Михаила Кылварта.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Партия реформ, Eesti 200 и Isamaa вынесут на повестку горсобрания вопрос недоверия мэру Михаилу Кылварту, но EKRE с этим не согласна. „Я не большой поклонник Кылварта, но нет смысла обвинять человека впустую“, - заявил лидер фракции EKRE Март Каллас.

„К сегодняшнему дню мы договорились, что члены фракций Isamaa, Партии реформ и Eesti 200 на заседании в четверг представят вотум недоверия, основывающийся на транспортном хаосе, вызванным действиями городской власти“, — заявил Delfi председатель фракции Isamaa Карл Сандер Касе. „Мы достигли соглашения по содержанию текста и сегодня утром начали сбор подписей. Ожидается, что вотум недоверия подпишут и члены других фракций“, - сказал он.

Касе заявил, что фракция EKRE - единственная из оппозиции, которая не согласилась выразить вотум недоверия мэру. EKRE имеет семь мест в горсобрании. Касе надеется, что EKRE передумает. Но независимо от их голосов, коалиция по-прежнему имеет явное преимущество. У центристов и социал-демократов в состоящем из 79 членов горсобрании 45 мест. „И мы надеемся, что у соцдемов хватит смелости показать мэру красную карточку. Ущерб, причиненный фирмам и жителям Таллинна, значителен, и необходимо взять на себя ответственность за дорожный хаос“, - сказал Касе.

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