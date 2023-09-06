06.09.2023, 08:26
Интриги в Таллиннском горсобрании. Оппозиция не договорилась о том, как выбить почву из-под ног команды Кылварта
ФОТО: | Delfi Meedia
Партия реформ, Eesti 200 и Isamaa вынесут на повестку горсобрания вопрос недоверия мэру Михаилу Кылварту, но EKRE с этим не согласна. „Я не большой поклонник Кылварта, но нет смысла обвинять человека впустую“, - заявил лидер фракции EKRE Март Каллас.
„К сегодняшнему дню мы договорились, что члены фракций Isamaa, Партии реформ и Eesti 200 на заседании в четверг представят вотум недоверия, основывающийся на транспортном хаосе, вызванным действиями городской власти“, — заявил Delfi председатель фракции Isamaa Карл Сандер Касе. „Мы достигли соглашения по содержанию текста и сегодня утром начали сбор подписей. Ожидается, что вотум недоверия подпишут и члены других фракций“, - сказал он.