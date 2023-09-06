Интриги в Таллиннском горсобрании. Оппозиция не договорилась о том, как выбить почву из-под ног команды Кылварта

„К сегодняшнему дню мы договорились, что члены фракций Isamaa, Партии реформ и Eesti 200 на заседании в четверг представят вотум недоверия, основывающийся на транспортном хаосе, вызванным действиями городской власти“, — заявил Delfi председатель фракции Isamaa Карл Сандер Касе. „Мы достигли соглашения по содержанию текста и сегодня утром начали сбор подписей. Ожидается, что вотум недоверия подпишут и члены других фракций“, - сказал он.

Касе заявил, что фракция EKRE - единственная из оппозиции, которая не согласилась выразить вотум недоверия мэру. EKRE имеет семь мест в горсобрании. Касе надеется, что EKRE передумает. Но независимо от их голосов, коалиция по-прежнему имеет явное преимущество. У центристов и социал-демократов в состоящем из 79 членов горсобрании 45 мест. „И мы надеемся, что у соцдемов хватит смелости показать мэру красную карточку. Ущерб, причиненный фирмам и жителям Таллинна, значителен, и необходимо взять на себя ответственность за дорожный хаос“, - сказал Касе.