ВИДЕО | Смотрите, как будут выглядеть обновленные улицы Пронкси и Йыэ, а также трамвайная линия в Старый порт!

В октябре прошлого года Таллиннская городская управа приступила к полномасштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси. Управа пообещала, что городское пространство, ориентированное на автомобили, будет перепроектировано и станет современным, безопасным и учитывающим все виды дорожного движения.

В ходе реконструкции управа построит отделенную от проезжей части велосипедную дорожку, улучшит возможности передвижения пешеходов и создаст благоустроенные „карманы“, позволяющие пешеходам делать небольшие остановки. Кроме того, в ходе реконструкции на улице высадят 43 новых дерева и 1372 куста.

В понедельник, 4 сентября, управа поделилась в социальных сетях видеороликом, в котором можно увидеть, как будут выглядеть реконструированные улицы после их открытия для движения транспорта:

Однако горуправа не избежала критики. Несколько человек под видео высказали мнение, что городские власти могли бы отремонтировать улицы более современно, уменьшив пространство для автомобилей и озеленив улицы.

Первоначально предполагалось, что реконструкция улиц обойдется в 17,2 миллиона евро, из которых доля города составила 11,2 миллиона евро. Остальное взяли на себя владельцы техносетей. По словам руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яана Тармака, дополнительные работы вышли на сумму около миллиона евро, 70% расходов должен взять на себя город. По оценкам, стоимость всего проекта составит 18,2 миллиона евро.

Также Таллиннская горуправа показала проектное решение трамвайной линии в Старый порт. В Таллинне продолжается строительство новой трамвайной ветки. Работы ведутся на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. В ходе строительства нового трамвайного пути будет обновлено и окружающее городское пространство. Будут созданы новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными.

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