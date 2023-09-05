Новости Эстонии
05.09.2023, 12:15

Жители Эстонии пожертвовали на строительство бомбоубежищ для украинских школ 158 400 евро

 
Eesti inimesed annetasid Ukraina koolidele pommivarjendite rajamiseks 158 400 eurot
Eesti inimesed annetasid Ukraina koolidele pommivarjendite rajamiseks 158 400 eurot
ФОТО: Dmitri Kotjuh | Erakogu

В рамках концерта „Украина благодарит“, который прошёл в Таллинне по случаю Дня восстановления независимости Украины, проводилась также благотворительная кампания. В ходе благотворительной кампании, которая проводилась в период с 17 до 31 августа, жители Эстонии пожертвовали на строительство бомбоубежищ для школ на востоке Украины в общей сложности 158 400 евро.

По словам Руслана Трочинского, одного из организаторов благотворительной кампании, он очень благодарен тысячам людей, чей финансовый вклад позволит построить и оснастить предметами первой необходимости несколько бомбоубежищ для школ Восточной Украины. „Народ Эстонии по-прежнему сопереживает и готов помогать народу Украины – пожертвований было собрано даже больше, чем мы смели надеяться. Если изначально планировалось построить бомбоубежища только для школ в городе Доброполье, то теперь мы можем внести свой вклад в безопасность детей и в других населённых пунктах“, – сказал Руслан Трочинский.

Благотворительную кампанию проводило и теперь передаст собранные деньги в Украину основанное Русланом и Терье Трочинскими MTÜ Kultuuride Ristmik в сотрудничестве с эстонскими и украинскими государственными учреждениями и надёжными некоммерческими организациями. Проект строительства и оснащения бомбоубежищ будут реализовывать на месте совместно с городскими властями представители украинской социальной краудфандинговой платформы „Мое місто“ («Мой город“) и работающей в городе некоммерческой организации „Строим Доброполье“.

„Строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых районах для украинских детей— это вопрос качества образования в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной — вопрос жизни и смерти“, — пояснил Руслан Трочинский суть благотворительного проекта, связанного с концертом. В середине сентября Руслан Трочинский намерен посетить Доброполье, которое является его родным городом, чтобы узнать о том, как реализовывается проект.

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