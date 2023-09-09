09.09.2023, 12:20
Зимой ожидается повышение цен на газ. Эксперт сферы энергетики объясняет причины(2)
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Член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон отметил, что предстоящей зимой ожидается рост цен на газ в Европе, но они не вырастут до ценовых потолков, установленных Евросоюзом, скорее, останутся ниже ценовых лимитов для бытовых потребителей, установленных в предыдущие годы, пишет Delfi Ärileht.
В Европе цены на газ для многих отраслей по-прежнему высоки. Поэтому потребление газа либо заменяется использованием других энергоносителей, либо сокращается производство конечной продукции, пояснил Алликсон.