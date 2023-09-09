Экономика
09.09.2023, 12:20

Зимой ожидается повышение цен на газ. Эксперт сферы энергетики объясняет причины

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ФОТО: Billion Photos | Shutterstock

Член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон отметил, что предстоящей зимой ожидается рост цен на газ в Европе, но они не вырастут до ценовых потолков, установленных Евросоюзом, скорее, останутся ниже ценовых лимитов для бытовых потребителей, установленных в предыдущие годы, пишет Delfi Ärileht.

В Европе цены на газ для многих отраслей по-прежнему высоки. Поэтому потребление газа либо заменяется использованием других энергоносителей, либо сокращается производство конечной продукции, пояснил Алликсон.

Он отметил, что крупная немецкая группа химической промышленности BASF, например, публично заявила, что рассматривает возможность переноса производства в США, где природный газ в несколько раз дешевле, чем в Европе. Однако с приближением зимы ожидается повышение цен на газ. „Если на данный момент цены TTF на следующий месяц составляют около 35 евро/МВтч, то зимние цены превышают 50 евро/МВтч“, - добавил Алликсон.

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