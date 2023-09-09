Зимой ожидается повышение цен на газ. Эксперт сферы энергетики объясняет причины

Он отметил, что крупная немецкая группа химической промышленности BASF, например, публично заявила, что рассматривает возможность переноса производства в США, где природный газ в несколько раз дешевле, чем в Европе. Однако с приближением зимы ожидается повышение цен на газ. „Если на данный момент цены TTF на следующий месяц составляют около 35 евро/МВтч, то зимние цены превышают 50 евро/МВтч“, - добавил Алликсон.