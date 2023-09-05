Внимание! В рамках учений Ussisõnad в четверг мероприятия пройдут и в Таллинне(1)
Прошлая неделя была посвящена тому, чтобы освежить знания участвующего в учениях личного состава в области базовых военных знаний в расположенных в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа тренировочных зонах. В этот четверг сформированные подразделения поучаствуют в тренировках в зоне ответственности Северного округа, в том числе в Таллинне. Прежде всего они пройдут в районах портов, аэропорта, а также рядом с Мяннику в районе Нымме. В этих районах можно будет увидеть членов Кайтселийта и резервистов, осуществляющих патрулирование, либо другую деятельность в соответствии со своей сферой ответственности.
На повседневную жизнь жителей столицы учения никак повлиять не должны, однако в случае возникновения проблем следует обращаться к офицеру военно-гражданского сотрудничества, младшему лейтенанту Кристлин Кыргесаар, тел. 5302 9493.
Учения Ussisõnad проходят с 28 августа и продлятся до 8 октября по всей Эстонии. В рамках учений оборонные округи Кайтселийта организуют обучение назначенных подразделений. В ходе учений будет проведено дополнительное обучение около 10 000 резервистов. Подробнее (на эстонском): https://mil.ee/reserv/maakaitse/ussisonad/.
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