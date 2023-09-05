Внимание! В рамках учений Ussisõnad в четверг мероприятия пройдут и в Таллинне

Прошлая неделя была посвящена тому, чтобы освежить знания участвующего в учениях личного состава в области базовых военных знаний в расположенных в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа тренировочных зонах. В этот четверг сформированные подразделения поучаствуют в тренировках в зоне ответственности Северного округа, в том числе в Таллинне. Прежде всего они пройдут в районах портов, аэропорта, а также рядом с Мяннику в районе Нымме. В этих районах можно будет увидеть членов Кайтселийта и резервистов, осуществляющих патрулирование, либо другую деятельность в соответствии со своей сферой ответственности.