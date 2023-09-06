06.09.2023, 12:45
Реформа системы попечения в действии: Маарду в несколько раз повысил стоимость услуги ухода на дому(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Для пожилых людей новые цены на услугу ухода на дому слишком дороги, и кое-кто вынужден отказываться от такой помощи, пишет издание Eesti Päevaleht.
Реформа системы попечения задумывалась для того, чтобы услуги по уходу были по карману тем, кто в них нуждается, ведь их стоимость намного превышала размер средней пенсии. Но, как выясняется, теперь услуги обходятся людям еще дороже, чем раньше. Все зависит от того, на территории какого самоуправления проживает человек.