Реформа системы попечения в действии: Маарду в несколько раз повысил стоимость услуги ухода на дому

Реформа системы попечения задумывалась для того, чтобы услуги по уходу были по карману тем, кто в них нуждается, ведь их стоимость намного превышала размер средней пенсии. Но, как выясняется, теперь услуги обходятся людям еще дороже, чем раньше. Все зависит от того, на территории какого самоуправления проживает человек.

Город Маарду — одно из тех самоуправлений, которое значительно выиграло финансово от реформы попечительства. Государство распределило самоуправлениям деньги в зависимости от того, сколько людей пожилого возраста проживает на их территории. В этом году Маарду, на территории которого проживает 3770 человек пожилого возраста, выделили на первое полугодие 424 185 евро. До недавнего времени из Маарду в среднем отправлялось в дома попечения меньше людей, чем в других самоуправлениях; по состоянию на настоящий момент — 62 человека. Это означает, что город получал в среднем больше денег за место в доме по уходу. На первое полугодие Маарду получил на одного постояльца дома попечения 1140 евро в месяц.