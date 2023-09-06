Эстонское предприятие отрицает ведение бизнеса в России, хотя отчет показывает обратное. „Мы не считаем возможным продолжать вести бизнес в стране-агрессоре“

В годовом отчете компании за 2022 год говорится, что в 2022 году она заработала более 9 миллионов евро от продаж в Россию. Юрист компании начал объяснения с того, что вопросы были поставлены неправильно. Он сказал, что нетто-оборот (доход от продаж), приведенный в отчетах за финансовый год по странам, нельзя приравнивать к прибыли предпринимателя. Кроме того, он попросил не предполагать, что объем сделок с Россией/Беларусью в 2023 году можно будет вывести по итогам 2022 финансового года. Он отрицал какую-либо деловую активность в России и Беларуси.