Задержан подозреваемый в преступлениях против личности: полиция ищет его возможных жертв

1 сентября сотрудники криминальной полиции из Лыунаской префектуры задержали в Тарту 42-летнего Владимира, которого подозревают в совершении преступлений против личности. 2 сентября мужчину с разрешения суда взяли под стражу.

Ранее мужчина был наказан как за угрозы, лишение другого человека свободы, незаконный оборот наркотического вещества в крупном размере, так и за вымогательство. Сейчас полиция также начала в отношении мужчины уголовное делопроизводство.

В настоящее время полиция занимается сбором доказательств и поэтому просит всех, кто знает изображенного на фотографии мужчину или стал его жертвой, при первой возможности сообщить об этом в полицию.

Информацию о возможных преступлениях мужчины и ставших его жертвами людях полиция ждет по номеру 746 8527, 746 8559 или по электронной почте steven.ilves@politsei.ee

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