Многократная разница в ценах в интернет-магазинах. В строительном цену на товар после запроса Delfi снизили почти на 10 евро

Некоторое время назад читатель прислал в редакцию скриншоты интернет-магазина двух строительных торговых точек. Один и тот же товар стоил в интернет-магазине Bauhof 13,79 евро (11,72 евро для постоянного покупателя), а в интернет-магазине Depo — 2,56 евро.

Мы спросили у Bauhof, как устроено их ценообразование и как один и тот же продукт может стоить в их магазине в среднем на десять евро дороже.

Директор по маркетингу Bauhof Кристина Вайс рассказала, что правила, связанные с ценообразованием на товары, регулируются законом о конкуренции, который, в свою очередь, регулирует отношения между участниками рынка. „Цель закона – обеспечить существование свободной конкуренции, защиту потребителей и честную конкуренцию. В результате вышеизложенного, каждая компания должна оставаться независимой при принятии бизнес- решений и следовать правилам, установленным Законом о конкуренции“, - пояснила она.

Она добавила, что принципы ценообразования – это бизнес-решение каждого участника рынка, а консультирование или согласование с третьей стороной по этой теме считается запрещенной деятельностью. „Следовательно, Bauhof Group AS не может комментировать бизнес-решения других компаний или давать пояснения по поводу деталей формирования цен на продукцию в ассортименте“, — сказала Вайс, по сути, оставив вопросы без ответа.

Две недели спустя цена на данный продукт в Bauhof упала до уровня конкурента и теперь составляет 4,15 евро. Однако как исходный, так и дополнительный вопрос, почему было решено снизить цену на продукт именно сейчас, остались без ответа.

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