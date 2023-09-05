В Нарве водитель BMW сбил пожилую женщину

Несчастье случилось в 11:30 на улице Креэнхольми в Нарве. 19-летний юноша на автомобиле BMW 330CD наехал на 81-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

Еще два ДТП произошли в столице Эстонии и в Тартумаа.

Вчера в 8:34 на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Куули в Таллинне автомобиль Renault Express, которым управляла 53-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Mazda 3, которым управлял 71-летний мужчина. Водитель Renault был доставлен в больницу.

В 16:31 в волости Камбья Тартумаа на 140-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга 36-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Passat, поворачивая налево, врезалась в Jeep Grand Cherokee, которым управлял 29-летний мужчина, следовавший по главной дороге. 55-летнего мужчину, который был пассажиром джипа, доставили в больницу.

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