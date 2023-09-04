Правительство сделало предложение по повышению минимальной зарплаты учителей

„Моя цель - поднять среднюю зарплату учителей до 120 процентов от средней по Эстонии к 2027 году, как и договорилось правительство. Я представила министру финансов и правительству свой план того, как мы достигнем цели. Сегодня средняя зарплата учителей составляет 111% от средней по Эстонии“, - рассказала Кристина Каллас.