Правительство сделало предложение по повышению минимальной зарплаты учителей(7)
В понедельник, 4 сентября, на встрече по поводу минимальной зарплаты учителей стороны поддержали предложение министра образования и науки Кристины Каллас повысить минимальную зарплату учителей с нового года на 8%, то есть до 1889 евро.
„Моя цель - поднять среднюю зарплату учителей до 120 процентов от средней по Эстонии к 2027 году, как и договорилось правительство. Я представила министру финансов и правительству свой план того, как мы достигнем цели. Сегодня средняя зарплата учителей составляет 111% от средней по Эстонии“, - рассказала Кристина Каллас.
Союз работников образования Эстонии предложил на встрече повысить к 2024 году минимальную зарплату учителя до 1950 евро, как ожидается, в следующем году эта сумма будет средней зарплатой, уточняет rus.err.
„В любом случае, мы поддерживаем просьбу министра о дополнительных деньгах для повышения минимальной заработной платы учителя“, - сказал руководитель профсоюза Реэмо Вольтри.