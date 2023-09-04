Алар Карис: я предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале кризиса

„Я предпочел, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы“, - цитирует Кариса rus.err.

Президент после встреч с лидерами партий заявил, что Рийгикогу не может стоять на месте. „За работоспособность нашего законодательного органа отвечают все партии, избранные в парламент, независимо от того, находятся ли они в настоящее время в коалиции или в оппозиции“, - отметил Карис.

„Легко показывать пальцем на тех, кто виноват в весенней обструкции, но сейчас необходимо найти решения, которые вернут зашедший в тупик парламент в нормальное русло, - подчеркнул глава государства. - Ручной тормоз внутренней политики должен быть найден и отпущен. Рийгикогу должен работать“.

Осенняя сессия Рийгикогу откроется в следующий понедельник. Среди основных вопросов - введение автомобильного налога и принятие государственного бюджета на 2024 год.

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