ЧП и криминал
05.09.2023, 07:15

Не делай добра, не получишь зла? Попытка спасти больную собаку обернулась для неравнодушной женщины „разборкой“

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Мопс, которого насильно волочили по улице.
Мопс, которого насильно волочили по улице.
ФОТО: Ave Voolaid | Erakogu

В воскресенье жительница Таллинна по имени Аве наблюдала душераздирающую сцену: пожилая женщина, выгуливая собаку, силой тащила ее за собой на поводке. Попытка Аве вмешаться в ситуацию обернулась выпадом в ее адрес.

В воскресенье во второй половине дня на перекрестке столичной улицы Татари и Пярнуского шоссе можно было видеть, как пожилая женщина тащит по мостовой за поводок мопса. Было видно, что собака не в состоянии стоять на лапах. „А, да она ленится“, - сказала по-русски пожилая женщина, добавив, что собака ей не принадлежит. Аве не смогла спокойно смотреть, как „выгуливают“ несчастное животное.

„Я наблюдала за тем, как пожилая женщина дергает за поводок, вынуждая собаку встать на лапы. Та, сделав пару шагов, снова усаживалась на землю. Такая „прогулка“ продолжалась по Пярнускому шоссе, улицам Сакала и Татари. Вместо упитанного мопса по мостовой тащили довольно худую собаку. Было понятно, что собака больна, и у нее нет сил гулять“, - сказала Аве.

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