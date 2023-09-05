Не делай добра, не получишь зла? Попытка спасти больную собаку обернулась для неравнодушной женщины „разборкой“

В воскресенье во второй половине дня на перекрестке столичной улицы Татари и Пярнуского шоссе можно было видеть, как пожилая женщина тащит по мостовой за поводок мопса. Было видно, что собака не в состоянии стоять на лапах. „А, да она ленится“, - сказала по-русски пожилая женщина, добавив, что собака ей не принадлежит. Аве не смогла спокойно смотреть, как „выгуливают“ несчастное животное.