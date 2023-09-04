04.09.2023, 18:01
ВИДЕО | Если Кая Каллас останется на посту, то работа Рийгикогу встанет? Март Хельме намекнул на возможную тактику оппозиции(21)
Председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Март Хельме в интервью Delfi сказал, что сегодня на заседании комиссии от Каи Каллас вместо ответов услышали расплывчатые слова. Он дал понять, что персональный вопрос Каллас может оказаться важным фактором в восстановлении нормального ритма работы Рийгикогу.
Премьер-министр Кая Каллас была приглашена на заседание комиссии в связи со скандалом вокруг грузоперевозок в российском направлении фирмой, в которой одним из акционеров был ее супруг. Конкретнее — в повестке дня были имущество Каллас, ее доходы и декларации об интересах.