ВИДЕО | Если Кая Каллас останется на посту, то работа Рийгикогу встанет? Март Хельме намекнул на возможную тактику оппозиции

Премьер-министр Кая Каллас была приглашена на заседание комиссии в связи со скандалом вокруг грузоперевозок в российском направлении фирмой, в которой одним из акционеров был ее супруг. Конкретнее — в повестке дня были имущество Каллас, ее доходы и декларации об интересах.