Новости Эстонии
04.09.2023, 15:20

ВИДЕО | Кая Каллас удивляется: разве есть подозрение, что я обманываю или что-то скрываю?

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„В отношении своих доходов я совершенно честна и прозрачна“, - подчеркнула в интервью порталу Delfi премьер-министр Кая Каллас после сегодняшнего заседания спецкомиссии Рийгикогу. Все же она не согласна давать выписку о доходах тех времен, когда была еще адвокатом.

Каллас в связи со скандалом, касающимся перевозок в российском направлении фирмы, в которой акционером является муж премьер-министра, участвовала утром в заседании спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией. На заседании говорилось, например, о том, откуда Кая Каллас взяла 350 000 евро, которые одолжила фирме своего мужа Арво Халлика (Novaria Consult). Как уже сообщалось, этим летом Халлик вернул деньги. К тому же в июле Каллас дала в кредит Novaria Consult еще 20 000 евро. Эту сумму Халлик еще не вернул. „Она предназначалась для инвестирования“, - сказала Каллас.

Член комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) считает, что есть основания ознакомиться с декларациями о доходах Каллас с 2010 года, чтобы посмотреть на размер доходов в контексте данных ею кредитов.

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