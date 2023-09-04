ВИДЕО | Кая Каллас удивляется: разве есть подозрение, что я обманываю или что-то скрываю?

Каллас в связи со скандалом, касающимся перевозок в российском направлении фирмы, в которой акционером является муж премьер-министра, участвовала утром в заседании спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией. На заседании говорилось, например, о том, откуда Кая Каллас взяла 350 000 евро, которые одолжила фирме своего мужа Арво Халлика (Novaria Consult). Как уже сообщалось, этим летом Халлик вернул деньги. К тому же в июле Каллас дала в кредит Novaria Consult еще 20 000 евро. Эту сумму Халлик еще не вернул. „Она предназначалась для инвестирования“, - сказала Каллас.