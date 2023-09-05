Суд осудил бывшую владелицу отеля в Пирита. Ордер на ее арест больше не действителен

Весной прошлого года полиция объявила в розыск предпринимательницу Марину Хуттунен (ранее известную как Марина Сангла), которая уклонялась от расследования, связанного с мошенничеством в сфере компьютерной информации.

Согласно предъявленному прокуратурой обвинению, в 2016–2017 годах владелица работавшей в Пирита гостиницы Aquamarine Марина Хуттунен вместе с уже осужденным деловым партнером Михаилом Щипцовым занималась мошенничеством в системе бронирования booking.com от имени останавливавшихся в отеле людей. Она оформила двойное бронирование на сумму 40 000 евро. Если бы она оформила еще один счет в размере 300 евро, то обвинение потянуло бы на статью, которая предусматривает наказание за получение криминального дохода „в крупном размере“.