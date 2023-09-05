ЧП и криминал
05.09.2023, 13:50

Суд осудил бывшую владелицу отеля в Пирита. Ордер на ее арест больше не действителен

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Марина Хуттунен и отель Aquamarine
Марина Хуттунен и отель Aquamarine
ФОТО: PPA/ Tiit Blaat | PPA/ Delfi Meedia

В понедельник суд вынес решение в отношении Марины Хуттунен. В марте прошлого года она была объявлена в розыск, полиция разыскивала ее в течение полутора лет. Женщина получила условное наказание.

Весной прошлого года полиция объявила в розыск предпринимательницу Марину Хуттунен (ранее известную как Марина Сангла), которая уклонялась от расследования, связанного с мошенничеством в сфере компьютерной информации.

Согласно предъявленному прокуратурой обвинению, в 2016–2017 годах владелица работавшей в Пирита гостиницы Aquamarine Марина Хуттунен вместе с уже осужденным деловым партнером Михаилом Щипцовым занималась мошенничеством в системе бронирования booking.com от имени останавливавшихся в отеле людей. Она оформила двойное бронирование на сумму 40 000 евро. Если бы она оформила еще один счет в размере 300 евро, то обвинение потянуло бы на статью, которая предусматривает наказание за получение криминального дохода „в крупном размере“.

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