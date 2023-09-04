Летом этого года в водной пучине утонули 16 человек

„В теплые летние месяцы вода просто необходима для охлаждения, и, к сожалению, каждый год это также приводит к несчастным случаям, которые заканчиваются печально. Точные обстоятельства многих летних утоплений еще выясняются, но на данный момент мы можем сказать, что как минимум четверо из утонувших либо были пьяны, либо подозревались в пьянстве“, - рассказала Туули Таавет, эксперт отдела превенции Спасательного департамента, и подчеркнула, что влияние алкоголя на случаи утопления, к сожалению, уже является обычным явлением. „Если посмотреть на статистику утонувших за более длительный период времени, то за несколько лет вырисовывается тенденция, что примерно половина утонувших находились под воздействием алкоголя“, - сказала она.

Почти половина утонувших в летние месяцы, а именно семь человек, утонули во время купания или прыжка в воду, в остальных случаях люди поскальзывались, спотыкались или утонули по каким-то другим причинам. В трети случаев утонувшие оставили свои жизни в озере. Также люди тонули в море и прудах. По меньшей мере девять из утонувших в летние месяцы были пожилыми людьми, и большинство из них погибли либо в результате купания, либо в результате того, что поскользнулись.

„Чтобы на воде случился несчастный случай, требуется всего лишь мгновение – немного споткнуться или проблемы со здоровьем. Поэтому мы рекомендуем вам также подумать о своих пожилых близких и с учетом этого проверить водоемы вокруг их дома, чтобы они были в безопасности. Обязательно стоит проверить причалы и береговые линии и убедиться, что они не мокрые и не скользкие. Однако всегда стоит брать с собой друга, отправляясь купаться, чтобы в случае несчастного случая помощь была сразу рядом. Проблемы со здоровьем могут внезапно поразить даже самых спортивных и сильных, и молодые люди тоже должны об этом помнить“, - добавила Туули Таавет.

В этом году в Эстонии утонуло 29 человек, в прошлом году за тот же период их было 26. Всего в прошлом году в Эстонии утонуло 30 человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.