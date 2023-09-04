Экономика
04.09.2023, 16:20

Глава эстонской фирмы, ведущей бизнес в России: мы не политики и не занимаемся ложью, прогибом и лицемерием

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„Государство должно нас защищать“
Скриншот с сайта Estma OÜ. Офис компании находится в Таллинне, на улице Садама.
Скриншот с сайта Estma OÜ. Офис компании находится в Таллинне, на улице Садама.
ФОТО: Erakogu

Estma OÜ, эстонская компания, занимающаяся международной логистикой, продолжает работать в России. Владелец бизнеса не понимает, почему общество его осуждает, пишет Delfi Ärileht.

Мы спросили у компании, почему они до сих пор продолжают вести бизнес в России. Ответ пришел на русском языке. „Ровно такой же вопрос можно задать, почему предприятия сотрудничают с США, Великобританией, Польшей, Австралией и другими странами, которые за последние 20 лет разрушили несколько стран и убили более миллиона мирных жителей. И это продолжается по сей день, нанося Украине во много раз больший ущерб, чем наносит Россия“, - заявил владелец компании Данил Игнатенко.

Он добавил, что эти страны не имеют никакого культурного значения или связи с нами. „Россия же — наш сосед, а в Эстонии 50% населения говорит по-русски, и так будет всегда, поэтому возникает вопрос, откуда эта безумная истерия двойных стандартов“.

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