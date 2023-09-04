Глава эстонской фирмы, ведущей бизнес в России: мы не политики и не занимаемся ложью, прогибом и лицемерием

Мы спросили у компании, почему они до сих пор продолжают вести бизнес в России. Ответ пришел на русском языке. „Ровно такой же вопрос можно задать, почему предприятия сотрудничают с США, Великобританией, Польшей, Австралией и другими странами, которые за последние 20 лет разрушили несколько стран и убили более миллиона мирных жителей. И это продолжается по сей день, нанося Украине во много раз больший ущерб, чем наносит Россия“, - заявил владелец компании Данил Игнатенко.